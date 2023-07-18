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Супруга бывшего владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова подвергла критике «Зенит» за переманивание топовых игроков, которые рассматривают потенциальную возможность перехода в другие российские клубы.

Салихова сравнила петербуржский клуб с цыганами из-за ситуации с Эраковичем. «Зенит» – как цыгане: уводят то коней, то игроков. Именно так она отреагировала на ситуацию с политикой клуба, касательно приобретения игроков из других клубов. По ее словам, руководство «Зенита» подписывает «даже тех, кто им в принципе совершенно не нужен». Несмотря на тот факт, что фанаты московского «Спартака» считают «Цервену Звезду» братским клубом, у них есть старший брат в лице «Зенита», резюмировала Салихова.

Ранее в СМИ появилась информация о согласовании контракта между московским «Спартаком» и защитником «Црвены Звезды» и сборной Сербии Страхиней Эраковичем. Однако, по словам журналиста Карпова, руководство петербуржского «Зенита» решило воспользоваться своим приоритетным правом на приобретение игрока и разорвало сделку красно-белых.

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