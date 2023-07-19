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Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации выявили и полностью уничтожили крупный склад горюче-смазочных материалов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, в окрестностях села Львово, расположенном на территории временно оккупированного Бериславского муниципального округа, был выявлен крупный склад ГСМ, снабжающий военную технику всей группировки вооруженных сил Украины на правобережье Днепра.

Подразделения группировки ВС России «Днепр» точным ударом уничтожили крупный склад с топливом. Таким образом, российская армия сожгла крупнейших склад с топливом ВС Украины на Херсонском направлении. Теперь противник будет испытывать проблемы с дозаправкой военной техники на передовой.

Сальдо подчеркнул, что своевременное выявление и уничтожение военной инфраструктуры украинской армии на Херсонском направлении является приоритетной задачей для подразделений ВС России.

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