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Жительница Сахалина сможет побывать в центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Это право она выиграла в акции от Первого канала и Роскосмоса вместе с другими тремя счастливчиками.

Первый розыгрыш из пяти состоялся 13 июля. Актриса Юлия Пересильд напомнила условия акции – необходимо побывать на фильме «Вызов» с ее участием, после чего заполнить анкету и дожидаться розыгрыша призов. Билет также важно сохранить. Всего будет 20 победителей, которые смогут посетить Звездный городок.

Одной из первых в акции выиграла жительница Корсакова, до которой организаторы дозвонились в эфире Первого канала. По ее голосу было непонятно, растерялась ли она от неожиданного выигрыша либо просто не очень довольна своей победой в розыгрыше.

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