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Канадские ученые исследуют донные отложения карстового озера возрастом более 10 тысяч лет. Ежегодно на его поверхности при температуре выше +15 градусов по Цельсию кристаллизуется кальцит, поскольку озеро образовалось на месте обрушения больших залежей известняка. Об этом в своем материале сообщает журнал Sage Journals.

Донные отложения карстового озера представляют собой своеобразный архив, пробурив который ученые могут узнать химический состав земной атмосферы в интересуемый их период. В результате исследования донного керна оказалось, что озеро «помнит» следы всех ядерных испытаний, проводимых человечеством в двадцатом веке.

Согласно результатам исследования ученые смогли установить, что в донных отложения за 1948-1953 отмечается всплеск содержания плутония-239. При этом концентрация радиоактивных частиц в донных отложениях становилась все больше вплоть до 1957 года, затем отмечается уменьшение показателей до 1960 года, а в период с 1960 до 1980 годов показатели радиоактивных отложений установили так называемое «плато».

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