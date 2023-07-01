В Российской Федерации с первого июля в поликлиниках появятся врачи-сексологи с правом на применение «мер принудительного медицинского характера», будет введен акциз на сахаросодержащие напитки, снижены ставки по микрозаймам и упрощена жизнь пенсионерам, которые уехали заграницу. Издание «Лента.ру» рассказало в своем материале о главных изменениях.

Проживающим заграницей российским пенсионерам больше не нужно лично или через своего законного представителя подавать заявление в Социальный фонд для признания гражданина живым. Без данной процедуры пенсионные выплаты будут приостановлены на полгода, а потом и вовсе прекращены. Теперь пенсионеры могут оформить необходимые подтверждения через Госуслуги.

Также с 1 июля в психоневрологических диспансерах и поликлиниках появятся кабинеты сексологов. В перечень их обязанностей будет входить оказание помощи людям, страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией. При этом в случае необходимости сексологи вместе с врачом-психиатром будут иметь право провести медицинское лечение в принудительном порядке.

Будет снижена и верхняя планка ежедневной ставки по договорам потребительского кредита до 0,8 процента (ранее 1 процент). В годовом эквиваленте процентная ставки понизится до 292% с 365%. При этом предельный платеж по сумме предоставленного кредита не должен превышать 130% (ранее 150%).

Содержащие сахар напитки с объемной долей углеводов, превышающей 5 г на 100 мл, будут обложены акцизом в размере 7 рублей за 1 литр. Сообщается, что соки, нектары и морсы не будут относится к сахаросодержащим напиткам.