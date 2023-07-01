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В начале июля в Российской Федерации планируется масштабное повышение пенсионных выплат. Дополнительные деньги смогут получить три категории пенсионеров.

Во-первых, российские граждане, которым в июне текущего года исполнилось 80 лет и старше, будут получать специальную надбавку к пенсионным выплатам в размере 7500 рублей. При этом, в соответствии с законом, подавать заявление для оформления надбавки по возрасту не нужно, выплаты будут начислены автоматически.

Во-вторых, пенсионеры, которые завершили свою трудовую деятельность в предыдущие месяцы, могут рассчитывать на индексацию пенсионных выплат за время, пока они работали.

В-третьих, граждане, которые предоставят дополнительные документы для учета нового стажа, могут рассчитывать на перерасчет пенсионных выплат. При этом уведомление пенсионеров о перерасчете выплат или начислении надбавок будет происходить через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

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