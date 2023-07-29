«Умные» бомбы ВКС РФ нанесли сокрушительный удар по Бериславскому району Херсонской области. Портал «Русская весна» сообщил, что атака проводилась с применением тактической авиации.

Планирующие бомбы атаковали склады с техникой ВСУ и пункты размещения личного состава. Боезаряды поразили все намеченные цели.

Такие удары существенно снижают боеспособность ВСУ, готовящихся к решающей фазе контрнаступления. Они дает возможность лишить противника большого количества оружия, боеприпасов, топлива и прочего.

На складах раздались мощные взрывы из-за прилета бомб. После этого началась вторичная детонация. Местные жители сообщают, что произошло этот как раз в районе, где боевики активно наращивали силы для форсирования Днепра.