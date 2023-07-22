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Боевики ВСУ изумились высокой прочности российского бронежилета, попавшего к ним в руки после одного из боев. Портал «Русская весна» рассказал, что военнослужащие сразу же решили испытать добычу.

Они расстреливали одну из пластин бронежилета из автомата Калашникова и ручного пулемета РПК, а также задействовали бронебойные патроны. Несмотря на то, что огонь велся с расстояния всего 50 метров, пластина осталась целой. Пробить ее у боевиков так и не получилось.

По словам военнослужащих, пластина немного деформирована после выстрелов, но ни одного отверстия в ней нет. В бою подобная защита сработает максимально эффективно – под силой удара боец может получить перелом ребер, но останется жив.

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