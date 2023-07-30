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В районе Времевского выступа российские ВС ведут ожесточенный бой за Старомайорское, которое было захвачено ВСУ несколько дней назад. Контратакующую операцию проводят подразделения спецназа ДНР и бойцы ВДВ из Ставропольского края.

Военнослужащие ВС РФ нанесли первый контрудар в первой половине дня 30 июля. Десантники и спецназовцы ОБТФ «Каскад» пошли в контратаку и захватили в плен группу боевиков в составе 10 человек.

«Русская весна» также сообщает, что с передовых позиций украинские военные были выбиты. Сейчас они пытаются остановить стремительное продвижение спецназа и десантников артиллерийским огнем, но штурм продолжается. Ситуация, по словам военных корреспондентов, довольно тяжелая и напряженная, бой продолжается, но определенных успехов российские бойцы уже добились.

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