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Ударный вертолет ВКС РФ Ка-52 «Аллигатор» уничтожил в бою под Ореховым немецкий танк Leopard 2 и американскую боевую машину пехоты Bradley. Портал «Русская весна» сообщил, что для этого использовались высокоточные ракеты «Вихрь».

Ранее западные эксперты неоднократно признавали, что вертолеты Ка-52 по-новому раскрылись после начала контрнаступления ВСУ. Они активно задействуют ракетное вооружение для ударов по танкам и другой бронетехники противника, оставаясь для него недосягаемым.

«Аллигаторы» используются для ведения разведки и сопровождения колонн, но все же главным их предназначением является нанесение ударов по вражеским подразделениям. Они отражают атаки ВСУ, уничтожая живую силу и технику, а также бьют по командным и опорным пункта, облегчая наступательные действия российским военным.

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