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Российские ВС нанесли опустошающий удар по американским гаубицам M777, используемым украинской армией. В результате количество этих артиллерийских установок уменьшилось в разы, сообщил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Он также отметил, что русские начали охоту на западное вооружение. Их целями являются не только гаубицы M777, но еще и реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты, полученные от Великобритании и других стран.

Риттер ранее сообщал, что Россия задействовала современные комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы снизить эффективность HIMARS. Из-за воздействия РЭБ ракеты этих РСЗО летят мимо целей, в буквальном смысле теряясь в пространстве. То же самое будет и с боезарядами ATACMS, если США все решат отправить их на Украину.

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