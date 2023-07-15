Соединенные Штаты судорожно ищут способы борьбы с российскими средствами глушения радиосигналов. Системы радиоэлектронной борьбы не дают корректно работать GPS, из-за чего у ВСУ отказывает вооружение, ранее позиционируемое как неуязвимое.

Издание The Economist пишет, что именно по GPS наводятся на цели ракеты GMLRS, применяемые в реактивных системах залпового огня HIMARS, снаряды «Эскалибур», «умные» бомбы JDAM и другие западные боезаряды. Но российские средства постановки помех глушат относительно слабый сигнал со спутника, что приводит к некорректной работе головок самонаведения.

Чтобы предотвратить это, применяются фильтры, защищающие от помех и кодирование сигнала M-Code, но все это не помогает.

В качестве альтернативы GPS американская сторона рассматривала радионавигационную систему ELoran. Ее сигналы гораздо мощнее, однако требуется больше наземных станций. Кроме того, несовместимость с GPS требует немало времени для замены.

Россия же успешно задействует ракеты и дроны с инерциальным наведением, которые ориентируются в пространстве без GPS и поэтому не подвержены воздействию систем РЭБ.