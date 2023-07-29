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Днем 28 июля украинские ВС провели очередную террористическую атаку, нанеся удар по Таганрогу переделанными зенитными ракетами С-200. Ответ не заставил себя ждать, вечером того же дня ВС РФ разбомбили здание Службы безопасности Украины в Днепропетровске, рассказал «Царьград».

После атаки вспыхнул сильный пожар, здание оказалось почти полностью разрушенным. Кроме того, ракеты «Искандер» прилетела еще по одному центру принятия решений ВСУ – разведывательному штабу НАТО, который осуществлял координирование действий подразделений противника.

На момент атаки в этом здании находились десятки офицеров ВСУ и иностранных инструкторов. Ракета прошила здание насквозь сверху вниз и взорвалась в подвале. Это привело к гибели под завалами практических всех, кто находился в штабе.

Русские филигранно вспороли ещё один бункер с иностранными инструкторами ВСУ
Видео и фотоматериалы с последствиями этого удара в Сеть выложил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На них видно, каким было здание до взрыва и каким стало после ответного удара.

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