Студия “Дисней”, вероятно, переоценила потенциал новой “Русалочки”. Фильм заработал в прокате уже более 500 миллионов долларов, однако это значительно ниже чем успех “Аладдина”, вышедшего несколько лет назад. Об этом сообщает портал kinonews.ru.

Отмечается, что производственный бюджет новая диснеевская сказка уже окупила – на создание картины ушло четверть миллиарда долларов. В то же время расходы на рекламу оцениваются по меньшей мере в 100 миллионов долларов.

Среди основных причин, по которым новой “Русалочке” не удалось собрать такую же хорошую кассу, как “Аладдину” (он заработал в прокате больше миллиарда долларов) называют невысокую популярность самого бренда, а также отсутствие в проекте звёзд мировой величины. Примечательно, что “Русалочка”, по сути, провалилась на крупном азиатском рынке, собрав там менее 20 миллионов долларов за время проката. Тот же “Аладдин” в Южной Корее, Японии и КНР заработал в десять раз больше.