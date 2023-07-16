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Зенитно-ракетные комплексы ВСУ будут по-прежнему размещаться вблизи жилых домов, так как иначе сбивать российские ракеты и беспилотники они не смогут. Такое заявление сделал представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

Портал «Военное обозрение» пишет, что жителям Киева и других городов вряд ли понравилось это заявление. Они и так постоянно собирают обломки между своими домами и опасаются попасть под удары украинских же зенитных ракет. При этом киевский режим уверенно заявляет, что это «Россия стреляла комплексами С-300», хотя давно все прекрасно понимают, что происходит на самом деле.

«Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать враждебные цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам», – заявил спикер ВВС Украины.

Ранее он высказывался в том духе, что для усиления украинской противовоздушной обороны нужно как больше ЗРК западного образца, а также истребители F-16. Последние обеспечили бы защиту небольших населенных пунктов, так как якобы способны эффективно сбивать и дроны, и ракеты.

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