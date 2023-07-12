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Отдых в Турции за последнее время стал заметно дороже, однако российских туристов это не останавливает. Страна остаётся самым популярным зарубежным направлением для отдыха. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на издание RTN.

В разгар летнего сезона цены во многих турецких отелях стали выше на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Свою лепту в стоимость отдыха вносит и ослабевающий по отношению к другим валютам рубль. Как отмечают специалисты, в некоторых случаях цена отдыха в Турции для россиян увеличилась уже в два раза.

В настоящее время средняя стоимость тура на человека находится в районе 90 тысяч рублей. При этом, чем ближе дата заезда в отель, тем выше вероятность, что его владельцы сделают скидку. Однако, как уверяют эксперты, наиболее популярные отели распродажи устраивают крайне редко.

По данным, которые приводят туроператоры, самый высокий спрос приходится на регионы Кемер и Инжекум-Алания. Совокупный спрос на отели в этих регионах составляет более 70 процентов.

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