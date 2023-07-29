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Урегулированием конфликта на Украине должна заниматься Европа, так как это именно ее проблема, пишет американский портал Responsible Statecraft. Авторы публикации Джеймс Карден и Катрина ванден Хевел объяснили, что пришло время для поиска способов усадить стороны противостояния за стол переговоров.

Причины этого – исчерпание резервов для помощи Киеву на Западе и постоянные провалы ВСУ в контрнаступлении. Европейские страны уже и так понимают, что необходимо каким-то образом переходить к дипломатическому урегулированию конфликта.

В качестве посредников между Украиной и Россией могли бы выступить Германия и Франция, которые имеют большой опыт в подобных делах. Главной проблемой будет убедить Киев и Москву, что нужно искать компромисс, а не оставаться на максималистских позициях, как это происходит сейчас, передает РИА Новости.

«Контрнаступление застопорилось как раз в тот момент, когда ведущие державы Европы столкнулись с серией собственных внутренних кризисов», – пишут авторы, публикации, объясняя тем самым, почему именно европейские страны должны взять на себя урегулирование конфликта.

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