Урегулированием конфликта на Украине должна заниматься Европа, так как это именно ее проблема, пишет американский портал Responsible Statecraft. Авторы публикации Джеймс Карден и Катрина ванден Хевел объяснили, что пришло время для поиска способов усадить стороны противостояния за стол переговоров.

Причины этого – исчерпание резервов для помощи Киеву на Западе и постоянные провалы ВСУ в контрнаступлении. Европейские страны уже и так понимают, что необходимо каким-то образом переходить к дипломатическому урегулированию конфликта.

В качестве посредников между Украиной и Россией могли бы выступить Германия и Франция, которые имеют большой опыт в подобных делах. Главной проблемой будет убедить Киев и Москву, что нужно искать компромисс, а не оставаться на максималистских позициях, как это происходит сейчас, передает РИА Новости.