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Российские ВС взяли в плен украинских боевиков, которые пытались штурмовать их позиции. Видеозапись с националистами опубликовал военный эксперт Борис Рожин.

Он рассказал, что украинские военные шли в атаку на позиции ВС РФ, но сами попали в ловушку.

«Из самого интересного – пленили этих гавриков при попытке, прости Господи, штурма наших позиций», – написал военкор.

Он добавил, что на видеозапись попали только самые удачливые боевики, которые успели сдаться в плен.

«Остальные вперемешку с черноземом», – добавил блогер.

Ранее один из украинских пленных рассказал, что в ряды ВСУ попадают люди, которые совершенно непригодны к службе. Он лично видел многих бойцов с заболеваниями, с которыми по действующему законодательству военнообязанного нельзя брать в армию.

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