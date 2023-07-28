Система ПВО в Ростовской области сбила вторую за день ракету, атаковавшую регион. Губернатор Василий Голубев сообщил, что на этот раз вражеский боезаряд упал в Азовском районе.

«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются», – пояснил глава региона.

Первая ракета была сбита средствам противовоздушной обороны над Таганрогом. Ее обломки рухнули прямо в центре города рядом с кафе «Чехов сад». На данный момент известно о 15 пострадавших.

Голубев сообщал, что удар пришелся по художественному музею, который остался без одной стены. Также вылетели окна и балконные рамы в многоэтажном доме, расположенном рядом. По заявлению Минобороны, Киев применяет ракеты ЗРК С-200, которые переделывает для атак по наземным целям.