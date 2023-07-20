Бизнесмена Олега Тинькова вывели из-под санкций и вычеркнули из санкционных списков.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)», – сообщается в документе, распространяемом 20 июля британским министерством финансов.

Примерно такое же сообщение появилось и на официальном сайте МИД Великобритании. При этом оба документа просто констатируют факт, не приводя причин, по которым Тинькова исключили из санкционных списков.

Украинские источники заявляют, что за Тинькова попросил основатель Virgin Group Ричард Бренсон.

Напомним, что в прошлом году Олег Тиньков отказался от российского гражданства.