Уникальное устройство, внешне похожее на медицинскую маску, от российского стартапа Umwelt позволяет воссоздать альтернативное зрение для слепых. Российские ученые использовали принцип нейропластичности, позволяющее мозгу перераспределять функции между зонами коры, чтобы заменить зрение другим чувством.

Устройство помогает слепым воспринимать образы через ощущения, передаваемые на поверхность языка посредством слабых электрических импульсов, которые несут информацию с видеокамеры. Стереоскопическая камера воспринимает свет, отображенные от объектов, и передает информацию в блок обработки данных, которые через матрицу электродов передаются на язык импульсами.

По словам основателя стартапа Максима Каменского, пользователю необходимо пройти краткосрочный курс обучения, чтобы научиться воспринимать подобную стимуляцию языка, как аналог естественного зрения. Российская разработка может применятся от замещения зрения у слепых людей и для реабилитации при травмах мозга до гейминга. А в перспективе данная технология может позволить научиться передавать чувства и эмоции человека.