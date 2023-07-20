Глава пресс-центра группировки войск «Восток» рассказал о подвиге российского пулеметчика, сумевшего в неравном бою ликвидировать диверсионно-разведывательную группу противника в составе не менее 10 человек.

Ефрейтор Иван Лапенко действовал в составе мотострелкового подразделения, которое уничтожало легкобронированные боевые машины и живую силу противника. Находясь под практически беспрерывным артиллерийским огнем, боец все же умело выполнял поставленную перед ним задачу. Большой боевой опыт, бдительность и самоотверженность помогли пулеметчику не только вовремя выявить приближение вражеской ДРГ, но и быстро уничтожить ее, не подпустив к своим позициям.

Лапенко и его мотострелковое подразделение значительно ускорили отражение атаки противника, помогли предотвратить прорыв боевиков ВСУ, сообщил портал “Военное дело”.