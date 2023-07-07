В Сети появилось видео, снятое одним из российских блогеров на пляже в Анапе, в котором автор показал состояние моря. Кадры, где блогер ходит по черной жиже, он прокомментировал: «просто жесть и ужас».

В опубликованном видеоролике можно увидеть состояние моря и городского пляжа «Морелето». Прибрежная зона очень сильно заросла водорослями, из-за чего вода превратилась в грязную жижу. При этом блогер пришел в недоумение, поскольку отдыхающие позволяют своим детям купать в такой грязной воде.

По словам блогера, на городском пляже стоит «неимоверная вонь». Также автор ролика пожаловался, что городские власти никак не ограничили купание в таких условиях. Однако блогер предположил, что последствиями могут стать различные ротавирусные заболевания у детей. Также он подчеркнул, что видит следы работы коммунальной техники, которая убирала на пляже и выразил надежду, что работы по очистке пляжа будут доведены до приемлемого результата.