Пенсионеров в России могут освободить от налога на доход от банковских вкладов. Соответствующую инициативу предложили рассмотреть депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Парламентарии уже направили письмо в адрес председателя российского правительства Михаила Мишустина. В числе прочего в нём указывается, что мера поддержки будет способствовать снижению негативного эффекта от повышения цен и сокращения доходов населения. Помимо этого депутаты напомнили, что мера поддержки уже действовала в России некоторое время и уже показала свою эффективность.

По российскому законодательству, средства, которые находятся на счетах и вкладах, налогом не облагаются – они считаются собственностью граждан. В то же время доходы, полученные с процентов от вкладов и счетов подлежат налогообложению. Но не все. К примеру, такая практика не распространяется на зарплатные счета – там процентная ставка слишком низкая.