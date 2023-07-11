Глава Министерства финансов Антон Силуанов поддержал инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина об использовании российскими чиновниками автомобилей отечественной сборки с высокой степенью локализации. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам министра финансов, необходимо внести поправки в закон о государственных закупках, где следует прописать требования к закупкам российскими министерствами, государственными корпорациями, органами местного и регионального управления автомобилей отечественного производства для решения своих транспортных вопросов.

Силуанов напомнил, что на сегодняшний день для проведения государственных закупок автомобилей по закону существует только ценовое ограничение. Поэтому для более эффективного использования средств из государственного бюджета необходимо установить соответствующие требования к госзакупкам автомобилей по степени локализации их производства в Российской Федерации.