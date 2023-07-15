В распоряжении подразделения «Шторм Z» оказался уникальный планшет с системой управления боевыми действиями «Крапива». Бойцы отмечают, что эта система дает возможность наладить весьма эффективное взаимодействия между различными родами войск.

Командир подразделения с позывным «Русский» рассказал РИА Новости, что разведчики ВСУ или бойцы, скрывающиеся в окопах, обнаружив приближение войск РФ, сразу отмечают на карте в планшете их координаты. Эта информация мгновенно становится доступной для всех, поэтому удар может быть нанесен артиллеристами, минометчиками, ракетными войсками либо авиацией.

Координаты отмечаются в режиме реального времени не только военнослужащими, но и разведывательными беспилотными аппаратами. Цели моментально появляются на планшетах командиров украинских подразделений, которые принимают решения по выбору средств поражения.