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ВСУ продолжают контратакующие действия под Ореховым, пытаясь прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении. Но постоянно натыкаются на ожесточенное сопротивление, несут серьезные потери и откатываются назад.

Также российские ВС обнаруживают позиции противника и наносят сокрушительные удары по скоплениям живой силы и техники. Именно это произошло на участке Копани — Работино — Вербовое. Здесь боевики собирают новые силы и проводят перегруппировку. Мощная атака ВС РФ по пунктам дислокации военнослужащих застал противника врасплох.

Военные корреспонденты портала «Русская весна» отмечают, что в данный момент Киев перешел к позиционным боям. С обеих сторон работают минометы, пехота вступает в перестрелки только с большого расстояния, периодически возникают танковые дуэли. Но к активным действиям пока никто не переходит.

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