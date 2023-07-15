ВСУ продолжают контратакующие действия под Ореховым, пытаясь прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении. Но постоянно натыкаются на ожесточенное сопротивление, несут серьезные потери и откатываются назад.

Также российские ВС обнаруживают позиции противника и наносят сокрушительные удары по скоплениям живой силы и техники. Именно это произошло на участке Копани — Работино — Вербовое. Здесь боевики собирают новые силы и проводят перегруппировку. Мощная атака ВС РФ по пунктам дислокации военнослужащих застал противника врасплох.

Военные корреспонденты портала «Русская весна» отмечают, что в данный момент Киев перешел к позиционным боям. С обеих сторон работают минометы, пехота вступает в перестрелки только с большого расстояния, периодически возникают танковые дуэли. Но к активным действиям пока никто не переходит.