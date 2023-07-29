На Сватовско-Кременском направлении российские ВС взяли в качестве трофея первую боевую машину пехоты CV-90. Она попала в руки 1-й мотострелковой бригады 252-го МСП 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии, уточнил военный аналитик Борис Рожин.

Он отметил, что немного раньше эта БМП попала под гранатометный удар российских военных. Боец ВС РФ грамотно устроил засаду для бронетехники ВСУ, участвующей в оборонительных действиях противника и метров с сорока точно поразил цель.

Боевая машина пехоты в результате удара не пострадала, однако точный выстрел гранатометчика тогда позволил остановить продвижение колонны противника и решить поставленные перед российским подразделением задачи. Теперь же БМП попала в руки ВС РФ в качестве трофея.

Шведские БМП Combat Vehicle 90 поступили в серийное производство в 1993 году. В составе войск НАТО они принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана, а сейчас поставляются на Украину в качестве военной помощи.