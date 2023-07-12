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Группа военно-технических советников «Царские волки» уже открыли сезон охоты на французскую ракет SCALP. Об этом сообщил глава подразделения Дмитрий Рогозин.

«Наши „охотники за привидениями“ уже получили такой приказ», — сообщил он РИА Новости.

Он отметил, что французская ракета будет захвачена любой ценой. Так же, как и британская Storm Shadow. Последнюю группа получила раньше и уже доставила инженерам, несмотря на артобстрелы ВСУ и попытки отбить трофей с помощью диверсионной группы. Боезаряд был захвачен в Запорожской области.

Напомним, Париж отправил в Киев 50 ракет SCALP. Их дальность составляет 250 километров в экспортном варианте, но может достигать 560 км. Это позволит атаковать объекты ВС РФ в глубоком тылу.

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