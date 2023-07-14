Опрос «Открытие Авто» дал возможность выяснить, как российские автолюбители выбирают машину для покупки. Выяснилось, что критерии разнятся в зависимости от пола и возраста водителя.

79 процентов участников исследования назвали главным критерием выбора цену на автомобиль. К другим важным факторам, влияющим на подбор машины отнесли надежность (65 процентов), а также возможность купить авто без дополнительных услуг, которые навязывают многие салоны (45 процентов), и экономичность потребления топлива (39%)

Также важными для водителей оказались комплектация машины (31 процент), тип КПП (29%), комфортный салон (25 процентов). Про 21% голосов набрали тип кузова и дизайнерское оформление авто.

При этом установлено, что мужчины главными критериями считают надежность автомобиля, тип кузова и торговую марку производителя. Женщины больше смотрят на дизайн, потребление топлива, тип коробки передач и цену.