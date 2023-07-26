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Гибридную ткань для смарт-одежды разработали ученые Томского политехнического университета. За основу они взяли восстановленный оксид графена с нейлоном.

Электронный текстиль, проект которого уже создан специалистами, существенно превосходит полимерные материалы. Он дает возможность создавать сенсоры, которые будут эффективно отслеживать все параметры организма – температуру тела и пульс, давление и прочие.

Ткань хорошо проводит ток. Ее можно свободно стирать, не опасаясь потери электропроводимости и других уникальных свойств.

Процесс изготовления ткани представляет собой нанесение на нейлоновую основу графена, который затем обрабатывается лазером и интегрируется в волокна текстильной поверхности. При необходимости в нее внедряются еще и ионы серебра, придавая ткани антибактериальные свойства.

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