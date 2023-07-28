Туристы из России, находящиеся на борту круизного лайнера Astoria Grande, во время отхода судна из порта спели, протестующей грузинской оппозиции, песню «Катюша». Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал один из россиян, находившийся на борту туристического лайнера.

В среду 26 июля в порт Батуми прибыл круизный лайнер, на борту которого находились российские туристы. Однако появление граждан России в Грузии не понравилось местной оппозиции, которая в количестве около 50 человек устроили пикет возле входа в порт.

По словам российского туриста, протестующие начали скандировать свои лозунги, однако россияне, находящиеся на борту лайнера, нашли достойный ответ. Некоторые из туристов начали выкрикивать с палубы круизного судна: «Спасибо вам за все!», «Мы вас тоже любим!» и «До новых встреч». А после этого и вовсе решили торжественно исполнить песню «Катюша».

При этом все прошло спокойно. Никаких драк или другого нарушения общественного порядка возле порта отмечено не было, а на месте находились сотрудники правоохранительных органов.