С 1 июля российским туристам стало доступно регулярное авиасообщение с Кубой. Россиянам давно полюбился Остров свободы, где отдых на пляже можно сочетать с прогулками по колоритным улицам городов. К тому же, россиянам не требуется оформлять визу для въезда в страну. «Кубинцы очень любят Россию и хорошо относятся к россиянам», – отмечают многие туристы, побывавшие на Острове свободы.

Большинство туристов любят Кубу за ее теплый круглогодичный климат. Однако на острове все же есть сезон дождей, что может омрачить отдых. Поэтому лучшее время для поездки в Кубу – с ноября по март. Хотя некоторых путешественников вовсе не смущает дождливая погода.

Как рассказала россиянка по имени Светлана, она отдыхала в Варадеро в июне. Дожди шли только по утрам, поэтому морем насладиться все же удалось. Однако, по словам женщины, в этот сезон на острове много комаров, поэтому стоит запастись репеллентами заранее. Также туристка посоветовала иметь с собой медикаменты первой необходимости, включая средства от ротавирусной инфекции.

Стоит отметить, что на Кубе нет проблем с такси. Внимание туристов обязательно привлекут яркие «кадиллаки», «шевроле», «бьюики». Все дело в том, что местные стали «богами тюнинга» автомобилей из-за бывшего запрета на ввоз авто в страну. И хотя сейчас запрет уже снят, местное население продолжает переделывать старые автомобили, реставрируя их и перекрашивая в яркие цвета.