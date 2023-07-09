Вариантов отдохнуть на море в этом году для граждан Российской Федерации не так много. При этом одним из наиболее безопасных и бюджетных мест для отдыха стала Анапа. Издание «Московский Комсомолец» опубликовало отзывы российских туристов, отдыхающих на побережье Черного моря в этом году.

По словам жительницы Ярославля Елены, она прекрасно понимает нежелание владельцев съемного жилья прикладывать даже минимальные усилия для создания комфортных условий туристам. «Зачем стараться, если люди едут толпами», – объясняет туристка.

Еда в местных кафе и ресторанах также оставляет желать лучшего. Например, заказанный Еленой шашлык можно было только пожевать и выплюнуть, поскольку «разжевать мясо до той стадии, когда его можно будет проглотить так и не удалось».

При этом стоимость аренды шезлонга на городском пляже составляет 400 рублей в сутки. Однако арендовать его на меньший срок не представляется возможным. Елена пожаловалась, что хотела взять в аренду один шезлонг, чтобы сложить на нем пляжные вещи, пока ее муж с сыном будут купаться, но ей заявили, что нельзя взять один шезлонг на троих – нужно оплачивать сразу три.

Москвичка Мария, приехавшая на отдых в Анапу ради своей 4-летней дочери, жалуется, что с ребенком практически невозможно найти спокойное место на пляже из-за огромных толп отдыхающих. При этом везде на пляже распивают спиртные напитки и курят.