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Туристический сервис OneTwoTrip сообщил самые выгодные предложения зарубежного отдыха для российских туристов. Аналитики сервиса провели анализ стоимости проживания в отелях 3 звезды в популярных туристических странах.

Выяснилось, что самый выгодный вариант, предлагаемый до конца текущего лета – поездка в Египет. Минимальная цена за ночь в гостинице Каира стоит от 1000 рублей. Стоимость суток ночлега в городе Нячанге (Вьетнам) начинается с 1100 рублей. А вот остаться на ночь в гостиничном номере в Баку (Азербайджан) стоит от 2000 рублей.

Ночь в гостиницах стоимостью менее 3000 рублей можно провести в Бангкоке, Паттайе, Пхукете (Тайланд), Куала-Лумпур (Малайзия), Бишкеке (Киргизия). Стоимость номера в сутки в Тбилиси (Грузия). От 3200 рублей стоит ночь в Бухаре (Узбекистан), а от 3300 рублей – в Астане (Казахстан).

Стоимость проживания в отеле в Новом Афоне составляет от 4000 рублей, в Ташкенте – от 4100 рублей, Ереване – от 4300 рублей.

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