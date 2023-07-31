На станции Восток в Антарктиде российские ученые смогли успешно вырастить арбузы. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Исследователи 68-й Российской антарктической экспедиции совместно со специалистами из Агрофизического научно-исследовательского института и Института медико-биологических проблем РАН смогли вырастить на станции Восток в Антарктиде арбуз.

Стоит отметить, что впервые в истории теплолюбивая ягода была выращена в самом холодном месте на Земле. Всего специалисты смогли вырасти восемь полноценных спелых и сладких арбуза. На это ушло 103 дня. Для выращивания плодов ученые воспользовались панопоникой – специальным беспочвенным методом выращивания растений. Следующей целью ученых является выращивание в такой же способ ежевики, голубики и земляники.

Кроме научных целей оранжерея на станции Восток благоприятно воздействует на эмоциональное состояние научных сотрудников. Об этом рассказал директор ААНИИИ Александр Макаров. Он подчеркнул, что в условиях низких температур, ограниченного пространства, полярных ночей наличие зеленых растений является «глотком свежего воздуха».