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Украинские боевики научились дорабатывать термобарические боеприпасы, превращая их в мины. Они устанавливаются с применением беспилотников и взрываются при приближении техники и человека, рассказал сапер Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Рахматулла».

Он пояснил, что боевики приделывают к боеприпасу острый наконечник, который позволяет мине после сброса с БПЛА втыкаться в землю. Также заряд снабжается улучшенной системой сброса и датчиком движения, который реагирует на приближение людей или боевых машин.

В качестве основы для мин используются термобарические выстрелы для гранатометов РПГ-7. Таких боезарядов в распоряжении ВСУ довольно много. «Рахматулла» добавил, что российские саперы уже адаптировались к новым украинским минам и могут аккуратно их обезвреживать, не допуская взрыва.

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