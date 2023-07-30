В Сети опубликовали первые кадры с очередной трофейной техникой, захваченной российскими бойцами в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие ВС РФ захватили первый экземпляр боевой машины пехоты CV-90 шведского производства украинской армии.

На поле боя БМП вооруженных сил Украины была поражена точным выстрелом из ручного противотанкового гранатомета. В результате попадания по бронемашине ее командир был убит, а уцелевшие члены экипажа сбежали с поля боя. После окончания боя на Красно-Лиманском направлении украинская бронемашина западного производства была эвакуирована в тыл бойцами 20-й армии Западного военного округа ВС России.

Шведская боевая машина пехоты Combat Vehicle (CV-90) представляет собой целое семейство боевых машин в различных модификациях, которые несут службу в шведской армии с 1993 года. Трофейный экземпляр, судя ппо серийному номеру, был выпущен в 2018 году. Основным орудие БМП CV-90 является 40-мм пушка. При этом бронемашина способна выдержать попадание 30-мм снарядов без последствий для экипажа и техники.