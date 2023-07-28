Российская трэвел-блогер раскрыла способ попасть в Европу «через форточку», который к тому же дает возможность сэкономить деньги. По ее словам, путешествие обойдется всего в 8570 рублей.

Блогер рассказал, что отправной точкой ее маршрута был Санкт-Петербург. Там она приобрела билет на самолет до Мурманска за 3 тысячи. На втором этапе туристка отправилась в Киркенес (Норвегия). Наземный трансфер обошелся еще в 5,5 тысяч рублей. В результате блогер оказалась в Европе с минимальными затратами.

Она также сообщила, что весь маршрут можно преодолеть на автомобиле, на границе никаких проблем не возникает при наличии любой визы. Все, что потребуется – честно рассказать о маршруте своей поездки.