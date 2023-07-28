ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская трэвел-блогер раскрыла способ попасть в Европу «через форточку», который к тому же дает возможность сэкономить деньги. По ее словам, путешествие обойдется всего в 8570 рублей.

Блогер рассказал, что отправной точкой ее маршрута был Санкт-Петербург. Там она приобрела билет на самолет до Мурманска за 3 тысячи. На втором этапе туристка отправилась в Киркенес (Норвегия). Наземный трансфер обошелся еще в 5,5 тысяч рублей. В результате блогер оказалась в Европе с минимальными затратами.

Она также сообщила, что весь маршрут можно преодолеть на автомобиле, на границе никаких проблем не возникает при наличии любой визы. Все, что потребуется – честно рассказать о маршруте своей поездки.

«Сюда пускают по абсолютно любой визе, главное — честно рассказать маршрут путешествия», – подвела итог путешественница.

Вам может понравиться

Екатерина Климова опубликовала фото в полуобнаженном виде

45-летняя российская актриса театра и кино Екатерина Климова нередко радует поклонников своими фотографиями. Очередной опубликованный снимок Климовой привлек внимание многих интернет-пользователей из-за своей пикантности. Актриса сделала фото своего лица в

Кедми: Киев начал использовать свой стратегический резерв

Как сообщает издание «Военное дело», бывший руководитель службы «Натив» Израиля Яков Кедми обратил внимание на активные действия со стороны ВСУ в последние несколько дней. Причем украинские силы решили идти в

Певица Наталья Штурм прокомментировала конфликт Славы с хирургом пикантным фото

После скандала между Славой и Тимуром Хайдаровым, шоу-бизнес разделился на два лагеря. Одни звезды поддержали свою коллегу по цеху, в то время как другие высказали поддержку врачу. В связи с