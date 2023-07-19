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Для массированного удара по Одессе в ночь на 19 июля Россия задействовала сразу несколько видов вооружения – крылатые ракеты «Калибр» и Х-22, а также дроны-камикадзе «Герань-2». Портал «Русская весна» сообщил, что все цели намеченные для атаки возмездия за Крымский мост, успешно поражены.

Спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук традиционно отчитался об «отражении удара». Но сразу на нескольких объектах, атакованных российскими ракетами и дронами сейчас продолжаются пожары, а на складах с боеприпасами наблюдается их детонация.

По предварительным данным, поражены порты в Одессе и Черноморске (Ильичевске), войсковая часть в поселке Усатово рядом с областным центром, склад с горючим, другие цели. Помимо Одесской, воздушная тревога также объявлялась в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Черкасской и других областях. Известно о взрывах в Кировоградской области.

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