В Сызрани девушка по имени Алина полюбила женатого человека и увела его от супруги. Но счастья ей это не принесло. У разлучницы начало развиваться загадочное заболевание, с которым ничего не могут сделать даже опытные врачи.

Сперва у Алины возникли проблемы с речью, затем ухудшилась память и стало тяжело глотать. В вечерние часы состояние настолько обостряется, что разлучница не может ни пить, ни есть.

Алина обратилась к опытному доктору, который провел все необходимые в такой ситуации исследования. Он сообщил, что на МРТ не видно никаких патологий в головном мозге, но женщина время от времени теряет координацию движений, ее начинает «крутить».

Врач заявил, что с такими заболеваниями клиницисты встречаются крайне редко, но диагноз все же можно поставить при наличии опыта. Алина страдает от порчи.

По словам доктора, разлучнице назначили курс лечения, но он скорее всего ничем ей не поможет. В истории медицины нет ни единого случая, чтобы врачам удалось справиться с этим заболеванием.