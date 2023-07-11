Крупнейший с осени прошлого года спрос на наличные деньги зафиксировали специалисты Центробанка. Он пришёлся на дни мятежа ЧВК “Вагнер”, то есть на 23-25 июня. Об этом сообщает “Газета.ру” со ссылкой на заявление финансового регулятора.

По данным банка России, всего за несколько дней россияне вывели со своих счетов в банках 100 миллиардов рублей. Вероятно, такой большой отток ликвидности из финансовых организаций был связан с новостями о мятеже частной военной компании “Вагнер”, полагают специалисты. При этом в Центробанке подчеркнули, что увеличение наличных денег в экономике никак не влияет на кредитно-денежную политику. Но в то же время это отражается на взаимодействиях самого финансового регулятора с кредитными организациями.

Поводом для мятежа ЧВК “Вагнер” стали, по словам её основателя Евгения Пригожина, удар Минобороны РФ по лагерям военной компании. В военном ведомстве такие обвинения опровергали. Во время мятежа “вагнеровцы” заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Впрочем, за короткий срок ситуация разрешилась при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко.

Эксперты отмечают, что всплеск спроса на наличность стал рекордным с 22-23 сентября. Тогда россияне усиленно стали выводить деньги из банков на фоне новостей о частичной мобилизации. Впоследствии, по мере снижения напряжённости в информационном поле, россияне стали возвращать средства в банки на счета и вклады.