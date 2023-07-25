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OZON Travel и группа «Ренессанс страхование» провели исследование и выяснили, какие направления россияне считают наиболее опасными.

Выяснилось, что 53 процента участников опроса боятся ехать в Соединенные Штаты. На втором месте оказалась Франция, которую считают опасной 49% россиян, а на третьем – Мексика (48%). По 47 процентов опрошенных назвали Тунис и Индию, а еще 45% – Турцию.

Наиболее безопасными местами для туризма и отдыха российские путешественники считают Мальдивы, за который отдали голоса 71% участников исследования. Вторую позицию делят Сейшельские острова и Объединенные Арабские Эмираты (по 68%). Также к безопасным странам для отпуска жители России относят Кипр (66%) и Китай, за который проголосовало 65 процентов опрошенных.

Самыми основными страхами россиян в том же опросе оказались появление нового опасного вируса (28 процентов назвали именно этот вариант) и плохое отношение со стороны местных жителей (11%).

Всего было опрошено 1579 граждан России из городов, численность населения в которых превышает 1 миллион жителей.

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