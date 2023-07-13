Россияне, которые получили гражданство либо вид на жительство в других странах, обязаны сообщать об этом в МИД. Проект такого приказа появился на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.

На уведомление министерства иностранных дел о получении вида на жительство или гражданства другой страны россиянам отводят 60 дней с момента оформления всех документов в посольствах либо консульствах этого государства.

Напомним, что до 30 июля 2024 года россияне имеют возможность въезжать в Мьянму на 30 дней без визы. Таким правом смогут воспользоваться жители России, которые едут в страну в туристическую поездку или по делам бизнеса через международные аэропорты Мандалая, Янгона и Нейпьидо.