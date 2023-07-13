На встрече губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова с вице-премьером Дмитрием Чернышенко стало известно, что при авиаперелете из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Горно-Алтайска, Екатеринбурга и Тюмени пассажиры могут провести сутки в Заполярье с бесплатным проживанием в отеле. Более подробно об этом рассказывается в материале издания «Российская газета».

По словам Артюхова, в регионе с 2022 года впервые в Российской Федерации стала доступна специальная стоповер-программа для экономных туристов, предлагающая промежуточную остановку в Салехарде на сутки. Таким образом, россияне смогут побывать в новом для себя месте без необходимости приобретать отдельный билет.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа также добавил, что на территории региона туристы могут посетить горную местность, познакомиться с уникальной культурой коренных народов Севера и прочувствовать на себе арктическую природу.

При этом для более требовательных туристов на Полярном Урале создается целый туристический кластер, который будет состоять из современных гостиничных комплексов, горнолыжного курорта и различных СПА центров.