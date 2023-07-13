Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На встрече губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова с вице-премьером Дмитрием Чернышенко стало известно, что при авиаперелете из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Горно-Алтайска, Екатеринбурга и Тюмени пассажиры могут провести сутки в Заполярье с бесплатным проживанием в отеле. Более подробно об этом рассказывается в материале издания «Российская газета».

По словам Артюхова, в регионе с 2022 года впервые в Российской Федерации стала доступна специальная стоповер-программа для экономных туристов, предлагающая промежуточную остановку в Салехарде на сутки. Таким образом, россияне смогут побывать в новом для себя месте без необходимости приобретать отдельный билет.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа также добавил, что на территории региона туристы могут посетить горную местность, познакомиться с уникальной культурой коренных народов Севера и прочувствовать на себе арктическую природу.

При этом для более требовательных туристов на Полярном Урале создается целый туристический кластер, который будет состоять из современных гостиничных комплексов, горнолыжного курорта и различных СПА центров.

Вам может понравиться

Исследование: самое кредитоспособное население проживает в Ямало-Ненецком автономном округе

Эксперты Фонда развития гражданского общества выявили 35 регионов России с наиболее кредитоспособным населением. Соответствующий рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Об этом сообщают “Известия”. В своём исследовании специалисты использовали данные

The Guardian: искусственный интеллект может спасти человечество в ближайшем будущем

Большая часть ученых и экспертов в сфере искусственного интеллекта заявляют об опасности, которую несет бурное развитие новых технологий. Однако некоторые ученые уверены в обратном. По их мнению, активное развитие нейросетей

Египетские власти решили снова открыть доступ к «пляжу смерти» в Александрии, где в течение дня погибло 11 туристов

Городские власти популярного туристического города Александрия в Египте решили возобновить доступ к прибрежной зоне для отдыхающих после трехлетнего перерыва, когда в течение одного дня в море погибло сразу 11 туристов.