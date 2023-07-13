ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актер Роман Мадянов 20 лет прослужил в театре Маяковского, но зимой 2023 года покинул его. Сам он сообщил, что возвращаться не планирует, так как возраст и проблемы со здоровьем не дают возможности играть.

По словам Мадянова, это в кино можно принять участие в съемке нескольких дублей. В театре же все совсем по-другому – нужно выходить на сцену каждый раз и выкладываться на все сто процентов, чтобы не разочаровать зрителей.

Также он отметил, что хотя считает себя больше театральным артистом, а не киноактером, все же сконцентрируется на кино. Это подтверждается большим количеством ролей, исполненных Романом Мадяновым за два года. За это время он успел принять участие в 14 проектах, среди которых “Шаляпин”, “Чук и Гек. Большое приключение” и “По щучьему веленью”. 60-летний актер отметил, что сотрудничать с театром продолжит и дальше, но на его подмостки больше не выйдет.

Вам может понравиться

Украинские власти эвакуируют госучреждения из Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации за несколько последних суток значительно продвинулись на Купянском направлении. Российским бойцам удалось освободить ряд территорий на востоке Харьковской области. Такое заявление было сделано подполковником НМ ЛНР

Татьяна Веденеева рассказала случай, после которого ей сразу подняли зарплату

10 июля исполняется 70 лет известной советской телеведущей, Заслуженной артистке России Татьяне Веденеевой. В своем интервью она рассказала, как ей подняли зарплату. Веденеева вела множество программ на Центральном телевидении, она

Американская учительница села в тюрьму за групповой секс со своими учениками

В США в штате Техас 42-летнюю учительницу Кэтрин Моррис суд приговорили к 3-месячному тюремному заключению и 10 годам условно за групповой секс с учениками старшей школы. Об этом сообщает издание