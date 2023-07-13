Актер Роман Мадянов 20 лет прослужил в театре Маяковского, но зимой 2023 года покинул его. Сам он сообщил, что возвращаться не планирует, так как возраст и проблемы со здоровьем не дают возможности играть.

По словам Мадянова, это в кино можно принять участие в съемке нескольких дублей. В театре же все совсем по-другому – нужно выходить на сцену каждый раз и выкладываться на все сто процентов, чтобы не разочаровать зрителей.

Также он отметил, что хотя считает себя больше театральным артистом, а не киноактером, все же сконцентрируется на кино. Это подтверждается большим количеством ролей, исполненных Романом Мадяновым за два года. За это время он успел принять участие в 14 проектах, среди которых “Шаляпин”, “Чук и Гек. Большое приключение” и “По щучьему веленью”. 60-летний актер отметил, что сотрудничать с театром продолжит и дальше, но на его подмостки больше не выйдет.