Сегодняшний праздник День ВМФ многие военнослужащие отмечают в зоне проведения специальной военной операции на Украине. При этом российский флот принимает активное участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года. РИА Новости подготовило материал о самых значимых операциях ВМФ на Украине.

Российские фрегаты, малые ракетные корабли и дизель-электрические субмарины типа «Варшавянка» в первый же день спецоперации нанесли массированный удар по критической инфраструктуре вооруженных сил Украины. Ракетными ударами были уничтожены штабы, арсеналы с боеприпасами, аэродромы и военные базы украинской армии. Всего за полтора года СВО российскими моряками Черноморского флота было выпущено более 200 «Калибров» по выявленным целям на Украине.

В настоящий момент моряки ЧФ контролируют значительную часть акватории, а все боеспособные корабли ВМС Украины были либо уничтожены, либо захвачены, в том числе и суда Морской охраны. Украинский флот лишился пяти из девяти современных бронекатеров проектов 58181 «Кентавр» и 58150 «Гюрза», причем три из них были включены в состав ЧФ и теперь несут службы под Андреевским флагом.

К сожалению, Черноморский флот понес и потери за 17 месяцев ведения активных боевых действий, включая флагманский ракетный крейсер «Москва», большой десантный корабль «Саратов» и несколько катеров.

Однако самая большая нагрузка во время СВО выпала на долю морской пехоты ВМФ. Руководство Генштаба активно использует подразделения морских пехотинцев, как при штурмах украинских позиций, так и во время обороны на самых горячих участках фронта.