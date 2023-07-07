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Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российскими военнослужащими была пресечена попытка ВСУ осуществить прорыв обороны ВС России на Ореховском направлении.

По словам Рогова, украинские боевики начали наступать большим количеством подразделений. В попытке прорваться к обороне ВС России, противник был остановлен российскими бойцами. Подразделения ВСУ в результате своей контратаки понесли серьезные потери. Украинские боевики «вынуждены были спасаться бегством, отступая на исходные позиции и прячась в лесопосадках».

Ранее Владимир Рогов заявлял, что украинское командование направило в контратаку резервистов на Запорожском направлении, в сторону Орехова. Российскими бойцами был открыт встречный огонь по противнику. По его словам, киевское командование целенаправленно отправляет пехотинцев в атаку через минные поля в Запорожской области. Таким образом, они намереваются расчистить путь для своей бронетехники для дальнейших наступательных действий.

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