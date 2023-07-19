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ПВО в Севастополе отработала по воздушным целям, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он не стал делиться подробностями и не рассказал, какие мишени сбивала система противовоздушной обороны.

Напомним, уже несколько дней Киев пытается наносить удары по Севастополю. 16 июля было атаковано здание на проспекте Героев Сталинграда, затем у Монастырского шоссе ПВО сбила еще один дрон.

В районе Сапун-горы ПВО Севастополя уничтожила беспилотник, который направлялся Балаклавской ТЭС. В ночь на 19 июля в Крыму также прогремели взрывы, в том числе, и в Севастополе, где по утверждению Рогова, сработала система противовоздушной обороны.

Украинские боевики для ударов по Севастополю и Крыму в основном используют беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера.

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