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Нештатно сработавшие зенитные ракеты украинской ПВО атаковали жилой дом и Спасо-Преображенский собор в центре Одессы. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что одна из ракет ПВО Украины спровоцировала разрушения в православном храме на Соборной площади. Вторая угодила прямо по многоквартирному дому, есть пострадавшие и один погибший.

Напомним, ранее в оперативном командовании ВСУ «Юг» сообщили, что ВС РФ атаковали портовую инфраструктуру Одессы ракетами пяти видов. Два из них – это крылатые и баллистически «Искандеры». Также применялись противокорабельные ракеты «Оникс», крылатые «Калибры» и Х-22.

Украинская ПВО неоднократно попадала по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Основная причина этого – размещение зенитно-ракетных комплексов в непосредственной близости от спальных кварталов. Также ВСУ выпускают по одной ракете или одному дрону ВС РФ более 10 зенитных боезарядов.

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